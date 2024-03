The Witcher 4 : des centaines de développeurs sur le projet Polaris

Avec le lancement de l'extension Phantom Liberty, CD Projekt a enfin tourné la page de Cyberpunk 2077. Le studio polonais peut désormais se focaliser sur d'autres projets, il met le paquet sur Polaris, premier volet d'une nouvelle trilogie The Witcher, attendu à une date encore inconnue.

Même si le jeu est pour l'instant totalement mystérieux, CD Projekt a de grandes ambitions. Dans son dernier bilan financier, le studio dévoile que 403 personnes travaillent actuellement sur Polaris/The Witcher 4, encore en pré-production, sur un total de 627 développeurs. Chose intéressante, outre les personnes en charge de divers services internes, la seconde plus grosse équipe est celle d'Orion, la suite de Cyberpunk 2077, en phase de concept avec 47 développeurs, tandis que le projet Sirius, un spin-off de The Witcher développé par The Molasses Flood, ne compte que 37 développeurs sur la pré-production pour l'instant. Hadar, la nouvelle franchise de CD Projekt, compte quant à elle une vingtaine de développeurs actuellement, en phase de concept de licence. Enfin, d'autres employés planchent sur divers projets, dont Fool's Theory sur le remake de The Witcher, en phase de concept.

Tout cela pour dire que le studio polonais mise tout sur The Witcher 4 pour le moment, les 403 développeurs vont tranquillement terminer le travail avant d'aller prêter main-forte aux autres équipes après la sortie, prévue à une date encore inconnue.