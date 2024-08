The Witcher 4 : le doubleur de Geralt confirme ce que les fans espéraient

CD Projekt est actuellement concentré sur le développement de Project Polaris, le prochain volet de la saga The Witcher. Cet opus sera le premier d'une nouvelle trilogie, The Witcher 3: Wild Hunt ayant marqué la fin des aventures de Geralt de Riv. Le plus célèbre des Sorceleurs a bien mérité une pause, mais elle ne sera pas définitive.

Le directeur du jeu Sebastian Kalemba avait déjà annoncé que The Witcher 4 sera autant un point d'entrée pour les nouveaux joueurs qu'un titre qui contentera les fans de Geralt, mais désormais, c'est le doubleur du Sorceleur qui confirme ce que tout le monde espérait. Dans une récente vidéo de Fall Damage, Doug Cockle réécoute ses lignes de dialogues cultes, mais il déclare surtout :

The Witcher 4 a été annoncé. Je ne peux rien dire à ce sujet. Ce que nous savons, c'est que Geralt fera partie du jeu, nous ne savons juste pas dans quelle mesure, et le jeu ne se concentrera pas sur Geralt. Donc, ce n'est pas à propos de lui cette fois. Nous ne savons pas de qui il s'agit. J'ai hâte de le découvrir. Je veux savoir ! Je n'ai pas encore vu de scénario - je veux dire, je ne pourrais pas vous le dire si je l'ai vu. C'est le problème, donc je pourrais mentir effrontément. Mais ce n'est pas le cas. Ou suis-je en train de le faire ?

Geralt de Riv fera donc bien une apparition dans The Witcher 4, mais certainement pas en tant que héros. Sera-t-il un personnage secondaire important, un simple PNJ pour contenter les fans, un narrateur sans visage ? Mystère. CD Projekt a mis la majorité de ses développeurs sur Project Polaris, qui n'a pas encore de date de sortie.

Pour patienter, vous pouvez retrouver The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition à partir de 22,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et GOG.com.