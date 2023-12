The Witcher 4 : une annonce qui va ravir les fans

Les aventures de Geralt de Riv se sont conclues avec The Witcher 3: Wild Hunt et surtout son extension Blood & Wine, mais CD Projekt n'abandonne évidemment pas la franchise. Le studio polonais planche sur une nouvelle trilogie, qui sera dirigée par Sebastian Kalemba et qui débutera par le Project Polaris.

Depuis la sortie de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la majorité des développeurs de CD Projekt planche sur ce The Witcher 4, et les langues commencent à se délirer. Sebastian Kalemba était justement en interview avec Lega Nerd et a évoqué le Project Polaris, qui ne laissera pas les fans de la première heure de côté :

Nous voulons continuer sur le même chemin que nous avons emprunté, mais nous ne voulons pas faire le même jeu. Je pense que c'est une évidence. Nous avons certains éléments du lore qui doivent être conservés. Après tout, c’est toujours le même univers, et on ne peut pas dépasser certaines limites. Nous devons donc suivre une voie bien précise et innover là-dessus. En même temps, il est clair qu'il faut essayer d'assouvir un nouveau public. The Witcher 4 ne sortira pas avant quelques années, et cela fera longtemps depuis le précédent, on ne peut donc pas se contenter de cibler le public déjà friand de la saga. Nous devons également construire une nouvelle communauté. Sur ce point, je crois pouvoir dire que ce sera un excellent point d'entrée pour de nombreux joueurs, sans oublier les fans de longue date qui souhaitent toujours suivre les aventures de Geralt. Notre priorité est toujours d’essayer de briser les frontières. Nous voulons les dépasser. Nous voulons essayer de faire quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existe actuellement dans les jeux de rôle, d'autant plus que nous travaillons dans ce genre et ciblons les fans de RPG. Je ne peux pas en dire trop, comme vous pouvez le deviner, mais l'idée est de construire quelque chose qui surpasse The Witcher 3, en racontant une histoire plus intense et en créant également un gameplay plus intense.

CD Projekt veut donc étendre l'univers de The Witcher avec une nouvelle trilogie, mais les fans de la première heure ne devraient pas être dépaysés. Qui sait, peut-être reverrons-nous Gerlat de Riv dans ces nouveaux jeux, mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour le savoir, car comme le rappelle le directeur du projet, The Witcher 4 n'arrivera pas avant plusieurs années. D'ici là, vous pouvez retrouver The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition à partir de de 22,89 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et GOG.com.