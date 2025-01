The Witcher IV : une annonce qui va rassurer les fans

The Witcher IV a été officialisé le mois dernier, à l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2024. Ce nouvel opus mettra en scène Ciri et non Geralt, comme les trois premiers volets de la saga. CD Projekt a déjà expliqué pourquoi il opérait un tel changement, mais même si l'héroïne change, le jeu semble être entre de très bonnes mains.

Michał Nowakowski, co-CEO de CD Projekt, a publié un message sur X/Twitter dans le cadre du futur 10e anniversaire de The Witcher 3: Wild Hunt. Le Polonais indique plus de 100 développeurs du jeu travaillent encore chez CD Projekt, que ce soit sur The Witcher IV ou d'autres projets. Certains étaient même là sur The Witcher 2: Assassins of Kings, voire même dès 2002, à la création de l'équipe CDPR Red, ayant donc œuvré sur le premier The Witcher. C'est le cas d'Adam Badowski, l'autre co-CEO du studio polonais.

S'il avait été normal d'imaginer que de nombreux développeurs aient quitté CD Projekt après la fin de The Witcher 3: Wild Hunt ou Cyberpunk 2077, Michał Nowakowski nous rappelle que la plupart des employés sont encore là, de quoi rassurer les fans. Il faudra cependant patienter pour en savoir davantage, The Witcher IV n'a pas de date de sortie.