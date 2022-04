Rogue Legacy 2 : la date de sortie en version 1.0 dévoilée avec une bande-annonce animée

Cellar Door Games a annoncé il y a maintenant deux ans une suite à Rogue Legacy, son jeu de plateforme et d'action rogue-lite avec un chevalier s'aventurant dans un château rempli d'ennemis et de secrets. Le titre a été lancé en Early Access en août 2020, et après de multiples patchs, la version 1.0 arrivera bientôt.

Le studio indépendant partage en effet, via IGN, une bande-annonce mélangeant séquences de gameplay et d'animations, pour dévoiler la date de sortie de Rogue Legacy 2. Le titre sera donc disponible le 28 avril 2022 sur PC via Steam et l'Epic Games Store, ainsi que sur Xbox Series X|S et Xbox One. Cela marquera donc la fin de l'Early Access et le passage du jeu en version complète.

Pour rappel, le premier Rogue Legacy est actuellement offert sur l'Epic Games Store, vous pouvez sinon le retrouver sans DRM à 13,79 € sur GOG.com.