Rogue Legacy 2 : période de sortie, menus détails et encore des images

Après un bref teasing au 1er avril, Cellar Door Games a officialisé Rogue Legacy 2 hier soir, avec trois images et un extrait de la bande originale. Mais le studio a déjà mis en ligne la page Steam de cette suite, qui dévoile quelques autres informations intéressantes, notamment la période de sortie.

Cellar Door Games présente Rogue Legacy 2 comme un « mélange entre Rogue Legacy et une suite »... Nous voilà bien avancés ! Le titre reprendra les mécanismes de rogue-like du premier volet, à savoir des niveaux générés aléatoirement et des personnages différents à chaque partie, tout en gardant des améliorations achetées avec l'or et des traits hérités, car la licence est bien du rogue-lite. Le joueur pourra ainsi construire son manoir et améliorer la lignée avec des enfants de plus en plus puissants, même si les plus acharnés pourront terminer le jeu en restant au niveau 1. De nouveaux traits vont faire leur apparition, comme le Socialisme permettant d'obtenir davantage d'or, les boss éliminés le resteront, et les classes de personnages offriront de l'équipement unique. Le Ranger sera ainsi agile et équipé d'un arc, tandis que le Barbare affrontera ses adversaires avec une énorme hache, les développeurs promettent un tas de classes différentes à découvrir. Enfin, les runes pourront être cumulées à l'infini, de quoi se créer un personnage surpuissant après de longues heures de jeu.

Cellar Door Games garde encore quelques surprises sous le coude, mais l'attente ne sera pas bien longue, Rogue Legacy 2 est attendu dans le courant de l'été 2020 sur PC, via Steam, même s'il semble évident que le titre arrivera également par la suite sur d'autres plateformes.