Epic Games Store : Rogue Legacy et The Vanishing of the Ethan Carter gratuits cette semaine, un shooter tactique et un jeu de montagnard offerts ensuite

C'est encore une double ration de jeux offerts qui nous attend sur l'Epic Game Store. Nous avons de l'inédit, avec le rogue-lite Rogue Legacy, qui débarque tout juste sur la plateforme quelques semaines avant la sortie officielle de sa suite, mais aussi une redite, avec The Vanishing of Ethan Carter, rendu gratuit lors des derniers 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store.

Les résumés et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Rogue Legacy

Rogue Legacy est un rogue-lite dans lequel tout le monde peut être un héros.

Lorsque vous mourrez, votre unique descendance vous succédera. Chaque enfant est unique. L'un pourrait être daltonien, l'autre souffrirait de vertiges... et pourrait même être atteint de nanisme.

Ça ira, personne n'est parfait et vous n'avez pas besoin de l'être pour triompher dans le jeu. Par contre, vous devrez être super balèze parce que ce jeu est DIFFICILE. Fort heureusement, lorsque vous mourrez, tout l'or que vous avez amassé pourra servir à améliorer votre manoir. Cela donnera à votre enfant un cran d'avance dans la vie et une nouvelle chance de vaincre le mal.

The Vanishing of Ethan Carter

Vous incarnez Paul Prospero, un détective avec un penchant pour l'occulte, qui reçoit une lettre inquiétante d'Ethan Carter. Réalisant que le garçon court un grave danger, Paul arrive chez Ethan à Red Creek Valley, où les choses s'avèrent encore pires qu'il ne l'avait imaginé. Ethan a disparu à la suite d'un violent meurtre, et Paul réalise rapidement qu'il ne s'agit peut-être pas du seul meurtre local sur lequel il devra enquêter.

Inspiré de la fiction étrange (et d'autres contes macabres) du début du XXe siècle, The Vanishing of Ethan Carter vise à faire évoluer de manière significative la narration immersive dans les jeux. Bien que The Vanishing of Ethan Carter vous présente un détective privé et de nombreux défis mentaux, il ne s'agit pas d'un jeu particulièrement riche en énigmes. Nous avons mis l'accent sur l'atmosphère, l'ambiance et l'humanité essentielle de nos personnages.

Pourtant, les découvertes ne se feront pas d'elles-mêmes ni sans votre aide. En utilisant à la fois l'habileté surnaturelle de Paul à communiquer avec les morts et vos propres pouvoirs d'observation, vous découvrirez le mystère qui se cache derrière des cadavres, les racines d'une ancienne force obscure tapie dans la vallée de Red Creek Valley, et le destin d'un garçon disparu.