Epic Games Store : DOOM 64 et des cosmétiques pour Rumbleverse gratuits cette semaine, un rogue-like torturé offert ensuite

La QuakeCon 2022 vient de débuter, et pour divertir les joueurs du monde entier, id Software et Bethesda Softworks ont prévu quelques offres sympathiques. Parmi elles, la possibilité de récupérer le portage PC moderne de DOOM 64 gratuitement sur l'Epic Games Store, et ce jusqu'au 25 août prochain.

La plateforme nous invite sinon à débloquer un Pack de contenu Boxeur Boum pour obtenir du contenu pour Rumbleverse jusqu'à la même date, ce qui devrait intéresser un peu moins de monde.

DOOM 64

Publié à l'origine sur Nintendo 64 en 1997, DOOM 64 est un jeu de tir et d'action à la première personne et suit directement les événements de DOOM II. À l'occasion du 25e anniversaire de DOOM, une version améliorée de DOOM 64 a été publiée sur PC et sur consoles en 2020, et peut à présent être jouée ici.

Histoire

Plusieurs années se sont écoulées depuis que vous avez mis fin à l'invasion de la Terre par les forces de l'Enfer. Placé sous quarantaine pour la protection de l'humanité, le centre de recherches de l'UAC sur Mars a été abandonné et oublié... jusqu'à maintenant. Un signal émis par un satellite en ruines laisse présager qu'une unique entité demeure encore dans le complexe, et qu'elle possède le pouvoir de ressusciter les démons. Vous êtes l'unique marine qui a affronté les forces des Enfers et survécu, et c'est donc vous qui êtes envoyé dans une croisade solitaire pour traquer la mère des démons et mettre un terme à une nouvelle invasion démoniaque.

Fonctionnalités

Publiée en 2020 à l'occasion du 25e anniversaire de DOOM, cette version améliorée permet aux joueurs de profiter encore plus facilement du titre original sur les plateformes modernes. Les fonctionnalités comprennent :