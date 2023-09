Banishers: Ghosts of New Eden, une mauvaise nouvelle totalement justifiée

Banishers: Ghosts of New Eden est le prochain jeu de rôle et d'action de DON'T NOD, qui s'était déjà essayé au genre avec Remember Me et Vampyr. Un titre attendu depuis des mois pour le début du mois de novembre, mais le développeur vient d'annoncer une mauvaise nouvelle.

Dans un communiqué, Focus Entertainment et DON'T NOD annoncent que la date de sortie de Banishers: Ghosts of New Eden est désormais fixée au 13 février 2024, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il n'est pas question ici de peaufiner le titre en rallongeant le développement, mais simplement d'éviter la concurrence. Oskar Guilbert, PDG de DON'T NOD, et John Bert, directeur général de Focus Entertainment, déclarent en effet :

Nous avons décidé de reporter la sortie de cette nouvelle franchise de trois mois, car le marché connait un intense cycle de sorties de titres AAA sur PC et consoles cette fin d'année. Nous sommes convaincus qu'une sortie commerciale de Banishers: Ghosts of New Eden lors d'une période moins saturée permettra de lui donner toute l'attention qu'il mérite.

Banishers: Ghosts of New Eden n'est pas le seul à subir ce sort, le remake d'Alone in the Dark avait lui aussi déjà été repoussé à l'année prochaine, pour éviter d'être occulté par Assassin's Creed Mirage, Forza Motorsport, Marvel's Spider-Man 2 Alan Wake 2 ou encore Call of Duty: Modern Warfare III qui sont attendus ces prochaines semaines.

