Banishers: Ghosts of New Eden impressionne avec 15 minutes de gameplay et une Red Echoes Edition

Alors que la gamescom 2023 a eu lieu la semaine dernière, l'éditeur français Focus Entertainment a préféré attendre cette semaine pour organiser une petite présentation consacrée uniquement à deux jeux, dont Banishers: Ghosts of New Eden. Le titre de DON'T NOD a surtout eu droit à 15 minutes de gameplay :

Grossièrement, et parce que tout le monde aime les comparaisons, Banishers: Ghosts of New Eden est un peu la rencontre entre les derniers God of War et Vampyr, un précédent titre de DON'T NOD bourré de qualités. Le jeu suit Antea Duarte et Red mac Raith, un couple de Banishers qui doit chasser les esprits et lever une malédiction. Problème, Antea se fait tuer et hante désormais son mari, s'en suit un voyage en Amérique du Nord pour corriger ce petit problème. Un titre orienté vers l'action avec les armes de Red et les pouvoirs d'Antea, bien pratiques pour affronter des monstres, mais les joueurs retrouveront également des phases d'exploration plus tranquilles, et même quelques PNJ pendant l'aventure.

Enfin, en plus de l'édition collector déjà dévoilée, les studios présentent la Red Echoes Edition. Un peu plus modeste, elle inclura un carnet avec une couverture en similicuir avec des illustrations représentant les souvenirs de Red, un ensemble d'écriture à l'encre, le Wanderer Set et bien évidemment le jeu. La date de sortie de Banishers: Ghosts of New Eden est fixée au 7 novembre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 69,99 € sur Amazon.