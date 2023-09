Alone in the Dark : la date de sortie sévèrement repoussée, pour une raison évidente

Alone in the Dark veut nous faire peur en nous faisant incarner Edward Carnby (David Harbour) et Emily Hartwood (Jodie Comer) au travers d'une aventure dans un sombre manoir, dans lequel semble rôder le terrifiant Dark Man. Mais même les jeux d'horreur ont leurs propres craintes, comme celles de ne pas se retrouver face à des AAA en fin d'année.



Horror games thrive on the eerie embrace of solitude, something that is impossible to achieve in a gaming month as busy as October. To ensure a breathtaking experience for everyone, we have made the decision to move the release of #AloneInTheDark to January 16, 2024. pic.twitter.com/W5EgV4aTZc

Daté il y a quelques temps au 25 octobre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, le reboot de la célèbre saga devait faire face à la concurrence de cadors comme Super Mario Bros. Wonder, Call of Duty: Modern Warfare III, Forza Motorsport ou Marvel's Spider-Man 2. Il va cependant refuser l'obstacle : pour s'assurer une meilleure réussite commerciale, THQ Nordic a décidé de le repousser. Et pas qu'un peu, comme l'a fait Alan Wake 2 : la nouvelle date de sortie est calée au 16 janvier 2024, par un communiqué qui cite clairement ses adversaires en justificatif. Pieces Interactive ne chômera pas pour autant, et en profitera pour affiner le projet jusqu'au bout.

Les jeux d’horreur prospèrent sur l’équilibre délicat de la tension, exploitant notre vulnérabilité et l’étreinte étrange de la solitude. Imaginez-vous traversant une maison faiblement éclairée au milieu de la nuit, où de faibles chuchotements et des bruits non identifiables vous font frissonner. Maintenant, imaginez ce scénario troublant non pas seul, mais accompagné d’un groupe de 28 individus intrigants. Le facteur peur diminue, n’est-ce pas ? Par conséquent, la sortie attendue de Alone in the Dark s’éloignera gracieusement de la fenêtre de lancement chaotique d’octobre 2023.

Notre intention est d’éviter de rivaliser avec le sillage de l'aventure épique d’Alan et d’échapper à l’horizon éblouissant des villes sublimées par les balançoires gracieuses de Spider-Man. Notre objectif est de rester aussi seuls que possible dans le noir. Pour honorer cela, le jeu d’horreur effrayant a été reprogrammé pour dévoiler ses horreurs le 16 janvier 2024. Cette extension servira un double objectif : non seulement elle nous permettra de perfectionner méticuleusement l’expérience de jeu, mais elle nous donnera également l’opportunité de nous immerger pleinement dans les remarquables sorties d’octobre.