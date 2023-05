Alone in the Dark : date de sortie, démo, gameplay et casting avec David Harbour

L'année dernière, THQ Nordic dévoilait Alone in the Dark, remake du jeu culte de Frédérick Raynal qui lancé le genre du survival-horror. L'éditeur nous avait donné rendez-vous cette nuit pour un Spotlight afin d'en apprendre davantage sur le jeu, vous pouvez retrouver la présentation juste ici :

Cette présentation d'Alone in the Dark nous a d'abord fait découvrir son casting, et Pieces Interactive a vu les choses en grand, car Edward Carnby sera incarné par David Harbour (Stranger Things, Hellboy, Gran Turismo), qui lui prêtera sa voix, mais aussi son visage, tandis que Jodie Comer incarnera Emily Hartwood. Ce personnage sera pour rappel aussi jouable, il s'agit de la nièce de Jeremy Hartwood, occupant d'un manoir qui se sent menacé par une mystérieuse menace, le sinistre Dark Man. Vous pouvez admirer ce casting au travers de nouvelles images sur la seconde page.

Les développeurs sont ensuite revenus sur le gameplay, en allant notamment à la rencontre de Frédérick Reynal, le concepteur du jeu de 1992. Le titre reprendra donc les bases du vieux survival-horror dans le manoir Derceto, mais tout a évidemment été refait de A à Z, avec quelques surprises pour les fans de l'époque. L'action sera présente, avec des armes à feu aux munitions très limitées et des armes de mêlée, il faudra ruser pour survivre face aux ennemis, mais le cœur du jeu restera l'exploration et la déduction pour savoir ce qui est arrivé à Jeremy Hartwood. Il faudra patienter pour incarner Edward ou Emily, mais les joueurs peuvent déjà télécharger une démo gratuite, un Prologue d'Alone in the Dark permettant de contrôler la petite Grace Saunders dans le manoir Derceto avant le début de l'aventure. Pieces Interactive a enfin accordé un petit segment à la musique, qui sera composée par Árni Bergur Zoëga et par Jason Köhen, qui se sont associé pour créer des pistes de Dark/Doom Jazz, à la fois angoissantes et parfaitement dans l'esprit de l'époque du jeu, rappelant les Films Noirs et l'horreur à la fois.

Enfin, la présentation nocturne s'est terminée par une excellente nouvelle : la date de sortie d'Alone in the Dark est fixée au 25 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez déjà le précommander contre 59,99 € sur Amazon. Entre ce remake et Alan Wake 2, les joueurs vont être occupés !