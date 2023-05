Alone in the Dark Spotlight : une présentation imminente pour le remake du survival-horror

Nous l'avions presque oublié, mais un remake d'Alone in the Dark est en cours de conception chez THQ Nordic, qui a racheté la licence en 2018. Développé par Pieces Interactive (Magicka 2), le jeu avait été officialisé en août dernier, et il va refaire parler de lui très, très prochainement.

THQ Nordic vient en effet d'annoncer un Alone in the Dark Spotlight, qui se tiendra le 26 mai 2023 à partir de 2h00. Oui, les joueurs devront se coucher tard ou se lever tôt pour suivre ce petit évènement qui mettra en lumière ce remake d'Alone in the Dark, l'éditeur promet de répondre aux questions les plus posées par les fans. Allons-nous enfin découvrir la date de sortie ? En tout cas, le studio parle déjà de « révélations inattendues ».

Pour rappel, Alone in the Dark suivra encore une fois Edward Carnby mais aussi Emily Hartwood, alors que l'oncle de cette dernière a disparu. Ils devront explorer le Manoir Derceto, un asile qui abrite d'étranges résidents, mais aussi des monstres dangereux. Si jamais ce Alone in the Dark Spotlight ne suffit pas, l'éditeur organisera aussi le THQ Nordic Digital Showcase 2023 le 11 août prochain. D'ici là, vous pouvez retrouver Alone In The Dark 4: The New Nightmare à 6,29 € sur Gamesplanet.