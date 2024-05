Alone in the Dark est un échec, c'est officiel

Développer un remake d'Alone in the Dark, un survival-horror culte sorti à l'origine en 1992 avait tout d'une bonne idée. Malheureusement, THQ Nordic et Pieces Interactive n'ont pas réussi à faire honneur au titre de Frédérick Reynal, les notes de la presse anglophones étaient loin d'être positives.

Les studios n'ont jamais dévoilé de chiffre de ventes, mais dans son dernier bilan financier, THQ Nordic avoue l'échec. Le remake du survival-horror ne s'est pas bien vendu, tout comme la suite d'un vieux jeu d'aventure, l'éditeur déclare :

Alone in the Dark et Outcast: A New Beginning ont tous deux reçu un accueil positif de la part des utilisateurs, mais un accueil mitigé de la part des critiques et ont finalement obtenu des résultats inférieurs aux attentes de la direction.

Le studio de développement Pieces Interactive a déjà subi des licenciements, signe que le titre n'est pas rentré dans ses frais. THQ Nordic rajoute quand même que des titres comme Tomb Raider I-III Remastered, Star Wars: Battlefront Classic Collection, South Park: Snow Day!, Deep Rock Galactic: Survivor et Lightyear Frontier se sont bien vendus, malgré des critiques pas toujours élogieuses, mais tout n'est pas à jeter. La compilation remastérisée avec Lara Croft va d'ailleurs avoir droit à une édition physique, disponible en précommande contre 34,99 € sur Amazon.