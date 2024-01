Alone in the Dark : 60 secondes pour tout savoir du remake

Dans moins de deux mois, THQ Nordic et Pieces Interactive lanceront enfin Alone in the Dark, remake du survival-horror culte de Frédérick Reynal. Un titre repoussé plusieurs fois, pour éviter la concurrence et soulager les développeurs, qui a encore droit aujourd'hui à une nouvelle bande-annonce :

Après nous avoir fait visiter le manoir Derceto récemment, les studios nous proposent ici un gros résumé d'Alone in the Dark en 60 secondes chrono. Le titre suivra pour rappel le détective privé Edward Carnby (David Harbour) et Emily Hartwood (Jodie Comer) à la recherche de l'oncle de cette dernière. Les joueurs devront explorer un sinistre manoir, affronter des monstres et résoudre des énigmes dans une ambiance très inspirée de H.P. Lovecraft, comme l'opus original.

La date de sortie d'Alone in the Dark est fixée au 20 mars 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.