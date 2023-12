Alone in the Dark : encore une mauvaise nouvelle, des excuses étonnantes de la part de THQ Nordic

THQ Nordic et Pieces Interactive préparent depuis un moment déjà un remake d'Alone in the Dark, jeu d'horreur culte conçu à l'origine par Frédérick Raynal et qui est souvent considéré comme l'un des pionniers du survival-horror. Le titre était attendu en octobre dernier, mais les studios avaient repoussé la sortie pour éviter la concurrence, les sorties vidéoludiques étant nombreuses à cette période.

Alone in the Dark était donc attendu le 16 janvier prochain, mais voilà que THQ Nordic annonce un nouveau report ! Cette fois, pas question d'éviter la concurrence, le début de l'année est assez calme en termes de sorties de jeux vidéo. Alors, quelle est la raison ? Eh bien l'éditeur explique que « la période de Noël aurait été remplie de stress et tout sauf une période joyeuse » pour Pieces Interactive. Il reste visiblement encore du boulot à faire sur le remake, éviter la concurrence n'était pas la seule raison du premier report... THQ Nordic rajoute :

Le bien-être des équipes est une priorité absolue et les deux sociétés souhaitent éviter tout risque de crunch pendant les vacances de Noël. De plus, THQ Nordic et Pieces Interactive veulent s'assurer que le jeu non seulement réponde mais dépasse les attentes de la communauté, notamment avec les performances exceptionnelles des stars hollywoodiennes David et Jodie en tant que protagonistes principaux.

Après ce report, la date de sortie d'Alone in the Dark est désormais fixée au 20 mars 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Oui, deux jours avant Dragon's Dogma 2... Vous pouvez déjà précommander le remake du survival-horror à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac, et bientôt sur GOG.com et Gamesplanet.

