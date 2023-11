Alone in the Dark : du gameplay dans le noir, mais pas tout seul

Alone in the Dark devait sortir le mois dernier, mais afin d'éviter la concurrence, THQ Nordic et Pieces Interactive ont décidé de repousser le remake du pionnier des survival-horror au début d'année prochaine. Mais les studios sont quand même là pour faire patienter les joueurs, avec une longue vidéo de gameplay :

Alone in the Dark mettra pour rappel en scène le détective privé Edward Carnby et Emily Hartwood, cette dernière étant à la recherche de son oncle Jeremy. Les deux personnages devront mener l'enquête dans le manoir Derceto, un lieu particulièrement sombre et inquiétant. Ce sera l'occasion de croiser d'autres personnages, mais également des monstres !

La date de sortie d'Alone in the Dark est fixée au 16 janvier 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.