Alone in the Dark : après l'échec, encore de mauvaises nouvelles pour Pieces Interactive

Remettre au goût du jour Alone in the Dark, survival-horror culte des années 90, semblait être une bonne idée, même si la franchise a enchaîné les années d'errance, entre mauvais jeux et séjours aux oubliettes. Pieces Interactive et THQ Nordic avaient sans doute de grandes ambitions avec le remake, mettant en scène David Harbour et Jody Comer.

Lancé en mars dernier, Alone in the Dark a reçu des notes assez sévères, mais quelques testeurs ont quand même apprécié l'expérience. L'éditeur THQ Nordic n'a cependant pas évoqué les ventes, elles sont sans doute loin d'être bonnes et le développeur Pieces Interactive prend déjà des décisions lourdes. Helena Hansen était analyste en assurance qualité sur Alone in the Dark, mais elle annonce avoir été licenciée du studio, rajoutant : « Mon cœur se brise pour moi et mes collègues en ce moment ».

Le mois dernier, Helena Hansen se réjouissait d'apparaître dans le générique de son premier jeu, mais l'aventure chez Pieces Interactive aura été de courte durée. Cependant, il reste à savoir combien de personnes ont été licenciées du studio, le développeur n'a pour l'instant pas communiqué sur cette décision. Si vous voulez quand même laisser sa chance à Alone in the Dark, il est disponible à partir de 36,20 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.