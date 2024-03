Alone in the Dark : les tests tombent, ça fait peur...

Pieces Interactive et THQ Nordic lanceront demain Alone in the Dark, un remake du survival-horror culte du début des années 90. Avant le lancement officiel sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, la presse spécialisée anglophone livre son verdict, c'est peu encourageant.

Alone in the Dark, version 2024, obtient des notes très faibles, souvent en dessous de la moyenne. Les testeurs ont apprécié l'atmosphère générale du jeu d'horreur, le jeu d'acteur de David Harbour et Jody Comer et quelques énigmes sympathiques, mais le reste des puzzles sont vraiment ratés, les combats manquent de panache et l'histoire est chaotique à suivre. Bref, c'est décevant pour le remake d'une œuvre vidéoludique aussi majeure.

La date de sortie d'Alone in the Dark est fixée au 20 mars 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 47,97 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.