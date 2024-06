Alone in the Dark : le remake fait couler son développeur

En mars dernier, l'éditeur THQ Nordic et le développeur Pieces Interactives ont lancé Alone in the Dark, remake du survival-horror culte qui a posé les bases du genre. Un titre malheureusement bien loin des attentes des joueurs, les notes étaient faibles, tout comme les ventes, obligeant le développeur à licencier des effectifs.

Mais aujourd'hui, le couperet tombe et il est bien plus sévère. Comme annoncé dans un communiqué officiel, Pieces Interactive ferme ses portes. Depuis 2007, le studio suédois a développé une dizaine de titres comme Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf et Kill to Collect, mais il est surtout connu pour avoir travaillé sur les franchises Magika et Titan Quest. Le développeur appartenait depuis 2017 à Embracer Group (THQ Nordic), qui a décidé de fermer Pieces Interactives après l'échec d'Alone in the Dark.

C'est un nouveau coup dur dans l'industrie du jeu vidéo, Embracer Group se cesse de licencier et fermer des studios. Le groupe s'est récemment restructuré en plusieurs sociétés, difficile d'y voir clair pour les joueurs... Si Alone in the Dark vous intéresse, il est bradé à 32 € sur Cdiscount.