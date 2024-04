Alone in the Dark arrive quand même à trouver des bonnes notes à exhiber en vidéo

THQ Nordic et Pieces Interactive ont lancé le mois dernier Alone in the Dark, remake du survival-horror culte des années 90. Un titre attendu par de nombreux joueurs, mais malheureusement, les notes de la presse anglophone n'étaient pas très positives. Les studios ont quand même réussi à trouver des avis plus vendeurs.

8/10 chez Video Gamer, 76/100 sur PC Gamer, 8/10 chez IGN Germany, 4/5 par Dexerto, Alone in the Dark a quand même réussi à séduire quelques testeurs, THQ Nordic n'allait donc pas se priver pour mettre ces tests enjoués en avant, au travers d'une nouvelle bande-annonce. Le jeu d'horreur a pour rappel un Metascore de 63/100 sur Metacritic, tout n'est pas à jeter.

