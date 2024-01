Alone in the Dark : le manoir Derceto ouvre ses portes en vidéo

Après plusieurs reports, Alone in the Dark sortira finalement en mars prochain. En attendant, THQ Nordic et Pieces Interactive continuent la promotion de leur survival-horror, remake du titre de Frédérick Raynal sorti en 1992 et qui a défini les codes du genre, en publiant une nouvelle vidéo.

Sous-titrée « Welcome to Derceto », la bande-annonce du jour nous plonge donc dans le manoir Derceto, qui sera au cœur de l'aventure. Le détective privé Edward Carnby (David Harbour) et Emily Hartwood (Jodie Comer) vont devoir explorer ce lieu lugubre pour découvrir les raisons de la disparition de Jeremy, l'oncle d'Emily.

La date de sortie d'Alone in the Dark est fixée au 20 mars 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.