THQ Nordic : un Digital Showcase 2023 daté, de premiers jeux attendus confirmés pour l'évènement

Un remake de Alone in the Dark, une cinématique de Gothic 1 Remake, ou encore teasing d'un nouveau South Park développé par Question : le THQ Nordic Digital Showcase 2022 nous avait permis de découvrir quelques révélations sympathiques sur le catalogue futur de l'éditeur. Les internautes et la société ont visiblement apprécié l'évènement, car le couvert va être remis cet été.

THQ Nordic vient d'annoncer un Digital Showcase 2023 pour le vendredi 11 août prochain, à 21h00 heure française. Le programme complet est bien évidemment tenu secret, mais nous pourrons découvrir des projets inédits et des informations sur d'autres déjà officialisés, de la trempe de Alone in the Dark, Outcast 2: A New Beginning et Trine 5: A Clockwork Conspiracy. En attente de date de sortie, AEW Fight Forever, Tempest Rising, Gothic 1 Remake, Jagged Alliance 3, Space for Sale, Stuntfest - World Tour ou encore Wreckreation pourraient aussi tous passer une tête.

La date est fixée, vous n'avez donc plus qu'à la marquer dans vos agendas.