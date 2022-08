Gothic 1 Remake entretient la flamme avec une bien sombre cinématique

THQ Nordic a toujours été très ouvert sur son envie de développer un remake de Gothic, allant même jusqu'à publier une démo conçue par Alkimia Interactive pour sonder l'intérêt des joueurs. La communauté a répondu positivement, confortant l'envie de l'éditeur de poursuivre le projet pour le sortir sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Il vient d'avoir droit à une nouvelle cinématique très sombre dans le cadre du THQ Nordic Digital Showcase, histoire de nous replonger dans l'ambiance. Toujours pas de gameplay en vue, car il semble que le bout du tunnel est encore assez loin.

Le royaume de Myrtana subit l'invasion d'une horde impitoyable d'orques. Ayant besoin d'une grande quantité de minerais magiques dans le but de forger des armes d'une grande puissance contre les envahisseurs, le roi Rhobar II décide de mettre à contribution tous les prisonniers du royaume dans les mines de Khorinis. Afin d'éviter toute évasion, le monarque sollicite ses meilleurs magiciens pour créer une barrière magique autour des mines. Mais à cause d'un incident, la magie devient bientôt incontrôlable et une mutinerie éclate parmi les prisonniers, créant ainsi l'anarchie où les plus dangereux prennent alors le contrôle des mines.

Le roi se retrouve désormais contraint de négocier avec ces nouveaux chefs, tandis que la tension monte parmi les différentes factions au sein des mines. Personne ne se doutait que l'arrivée d'un mystérieux prisonnier allait tout faire basculer.

Caractéristiques