Gothic : le remake aura bien lieu sur PS5, Xbox Series X et PC

THQ Nordic a décidé d'œuvrer de manière originale pour sonder l'intérêt des joueurs pour l'un de ses futurs projets. L'éditeur a sorti l'année dernière un Gothic Playable Teaser, conçu par THQ Nordic Barcelona, qui proposait de vivre un avant-goût d'un possible remake du RPG de Piranha Bytes. Les joueurs étaient alors ensuite invités à se prononcer sur leur envie de voir le jeu développé ou non.

Les résultats du test viennent d'être communiqués : plus de 180 000 joueurs ont essayé Gothic Playable Teaser, 43 000 ont répondu au sondage, et 94,8 % d'entre eux aimeraient en voir plus. Désormais, que va-t-il se passer pour la franchise ? Bonne nouvelle, l'éditeur a bel et bien décidé de lancer la production d'un remake de Gothic, comme l'annonce le chef de produit Reinhard Pollice.

Nous sommes prêts à relever le défi de développer un remake complet de Gothic qui restera aussi fidèle que possible à l'expérience originale, transportera le monde atmosphérique de Gothic dans une expérience de haute qualité et modernisera soigneusement certaines mécaniques de jeu.

L'objectif est maintenant de consolider l'équipe de développement de THQ Nordic Barcelona, suite à quoi les joueurs seront sondés sur ce qu'ils aimeraient voir changé du Gothic Playable Teaser pour la version finale. Le remake de Gothic n'arrivera dans tous les cas pas tout de suite, mais il est prévu sur PC et « consoles de prochaine génération », soit certainement la PS5 et la Xbox Series X.