South Park : un studio inattendu pour le développement d'un nouveau jeu vidéo

Les fans de South Park ont été gâtés ces dernières années côté jeux vidéo grâce aux jeux de rôle développés par Obsidian Entertainment, South Park : Le Bâton de la Vérité et South Park : L'Annale du Destin. Le studio qui fait désormais partie des Xbox Game Studios ne va visiblement pas rempiler tout de suite, mais les créateurs de la licence Matt Stone et Trey Parker ont signé un contrat avec ViacomCBS comprenant la production d'au moins une nouvelle expérience vidéoludique.



Et il se pourrait que nous sachions qui mène le développement, ou au moins qui participe. Question, créateur des jeux multijoueurs The Blackout Club et The Magic Circle, vient en effet de poster une offre d'emploi pour recruter un Lead Level Designer pour un projet South Park sous Unreal Engine. La fiche de poste requiert des connaissances en expériences multijoueurs et en consoles de salons modernes (PC, PS4/PS5 et Xbox One/Xbox Series X|S), nous pouvons donc logiquement espérer des fonctionnalités en ligne et une accessibilité via ces plateformes.

Pour le reste, c'est évasif. S'agit-il d'ailleurs du projet signé par Stone et Parker, ou d'un autre encore ? Question est-il le développeur principal ou appuie-t-il un studio plus important ? Il faudra probablement attendre plusieurs mois voire années pour le savoir. Les fans de South Park savent tout de même désormais vers où regarder pour avoir des nouvelles des adaptations de la franchise. Les retardataires peuvent toujours se procurer South Park : L'Annale du Destin pour 13,51 € sur Amazon.fr.