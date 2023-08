South Park: Snow Day!, THQ Nordic dévoile un nouveau jeu d'action coopératif en 3D et enneigé

Il sera dur de détrôner South Park : Le Bâton de la Vérité et L'Annale du Destin dans le cœur des joueurs fans de la licence, mais un autre studio qu'Obsidian Entertainment va tout de même s'attaquer à un nouveau jeu vidéo. Il s'agit de Question (The Blackout Club), qui travaille main dans la main avec THQ Nordic sur ce projet.



Le dernier Digital Showcase de l'éditeur nous a permis d'en apprendre plus à son sujet. Il s'appellera ainsi South Park: Snow Day! et prendra la forme d'une aventure en solo ou en coopération avec jusqu'à 4 joueurs, nous invitant à incarner Cartman, Stan, Kyle et Kenny. L'expérience sera cette fois en 3D, pour des séquences d'action utilisant des compétences spéciales et des décors interactifs, et nous fera visiter un South Park enneigé alors que nos jeunes anti-héros doivent sauver le monde et profiter d'une journée sans école.

South Park: Snow Day! est prévu pour 2024 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch. En attendant plus d'informations, South Park : L'Annale du Destin est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.