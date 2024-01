South Park: Snow Day!, une édition collector délirante (mais beauf et chère) dévoilée avec la date de sortie

En août dernier, THQ Nordic et Question dévoilaient South Park: Snow Day!, un nouveau jeu vidéo dans la franchise créée par Trey Parker et Matt Stone. Les joueurs découvriront une aventure solo ou coopérative en 3D avec Cartman, Stan, Kyle et Kenny avec un gameplay orienté vers l'action.

Il y a quelques jours, les studios ont dévoilé de nouvelles vidéos pour reparler de leur jeu. La première dévoile la date de sortie de South Park: Snow Day!, fixée au 26 mars 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le titre sera vendu 29,99 €, mais les fans pourront également opter pour une édition collector limitée au contenu improbable. Si nous retrouvons des éléments classiques, comme le jeu, six cartes de tarot et la bande originale, la collector inclut surtout une boule à neige, un bonnet et... un porte-papier toilette représentant Cartman. Et il parle ! Oui, c'est beauf, mais c'est drôle, dans le pur esprit de la licence.

Cette édition collector de South Park: Snow Day! est déjà disponible en précommande à 219,99 € sur Amazon et la Fnac. La version standard est quant à elle affichée à 29,99 €, toujours sur Amazon et la Fnac. Enfin, sachez qu'une édition Deluxe numérique est également en précommande contre 49,99 € sur GOG.com et Gamesplanet, avec l'Underwear Gnome Cosmetics Pack.