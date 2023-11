South Park: Snow Day!, Cartman nous présente du gameplay, ça déménage !

En août dernier, THQ Nordic dévoilait South Park: Snow Day!, un jeu d'action coopératif développé par Question (The Blackout Day). Un titre qui nous permettra d'incarner un nouveau venu dans la ville et de partir à l'aventure aux côtés de Stan, Kyle, Kenny et Cartman. Ce dernier nous présente du gameplay dans une nouvelle bande-annonce :

Comme nous le rappelle Eric Cartman, South Park: Snow Day! sera jouable en coopération jusqu'à quatre joueurs, avec des amis ou des bots, et en 3D. Le titre nous plongera dans des combats au corps-à-corps et à distance contre des hordes d'ennemis et des boss, les joueurs pourront utiliser de nombreuses capacités et même personnaliser leur personnage avec un tas d'objets cosmétiques.

South Park: Snow Day! n'a pas encore de date de sortie précise, mais il est quand même attendu dans le courant de l'année 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch contre 29,99 €. Vous pouvez déjà précommander le jeu sur Amazon et la Fnac.