Paris Games Week 2023 : PLAION sera là avec du lourd à son line-up et deux partenariats pensés pour les visiteurs

Au début du mois prochain aura lieu la Paris Games Week 2023, salon annuel qui a fait son retour l'an dernier dans la capitale et qui mettra évidemment en avant les productions vidéoludiques à venir. Focus Entertainment a déjà dévoilé son line-up plus tôt cette semaine et c'est désormais au tour de PLAION de lui emboîter le pas, qui s'occupe notamment de la distribution des jeux SEGA par chez nous. Autant dire qu'il y aura de quoi se faire plaisir sur son stand B042, surtout qu'un double partenariat a été mis en place avec Samsung et Turtle Beach pour que les visiteurs jouent sur les écrans du géant coréen avec un casque gaming Stealth Pro de la société californienne sur la tête.

« Nous sommes heureux de collaborer avec PLAION et de fournir nos moniteurs de jeu Samsung Odyssey afin que les participants de la Paris Games Week puissent profiter de l'expérience incroyable offerte par le line-up PLAION », déclare Pepe Dijkstra, responsable de la division Moniteurs et HTV chez Samsung Europe.

Du côté des productions qui seront mises à disposition, certaines seront déjà mises en vente depuis quelques jours, mais une bonne partie sera inédite.

Let's Sing 2024

Cette année à nouveau, le jeu de chant développé par Voxler, Let's Sing, sera présent à la Paris Games Week avec son tout nouvel opus Let's Sing 2024 et beaucoup de nouveautés !

Découvrez le nouveau visage de Let's Sing, avec une toute nouvelle ambiance, qui vous propulsera au-devant de la scène !

Let's Sing 2024 sortira le 7 novembre 2023 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Xbox One.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged



Faites place au tout nouveau Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged !

Nouveaux modes de jeux, nouvelle campagne scénarisée avec de nouveaux personnages originaux et de nouveaux modules pour construire les circuits de vos rêves, de belles choses vous attendent à la Paris Games Week 2023 avec ce deuxième opus du titre acclamé par la critique !

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged sortira le 19 octobre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et l'Epic Games Store.

Granblue Fantasy: Relink

Plongez dans l'univers de Granblue Fantasy et explorez le Royaume céleste lors de la Paris Games Week 2023 ! Une grande aventure dans les cieux vous attend, frayez-vous un chemin vers la victoire contre de nombreux ennemis.

Granblue Fantasy: Relink sortira le 1er février 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Plongez dans une aventure captivante avec Kazuma Kiryu, l'ancien yakuza légendaire, également connu sous le nom de Joryu et venez découvrir la démo jouable de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sur notre stand.

Préparez-vous à vivre des combats explosifs dans des lieux remplis de vie, peuplés de personnages et d'activités !

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sortira le 9 novembre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Pour la première fois en France, découvrez Like a Dragon: Infinite Wealth. Des combats inédits vous attendent, mais aussi des quêtes et des activités originales !

Les deux héros, Kasuga Ichiban et Kazuma Kiryu, sont réunis par le destin, dans une grande aventure à travers le Pacifique ! Ou alors, seraient-ils réunis par quelque chose d'autre, de bien plus sinistre ?

Like a Dragon: Infinite Wealth sortira le 26 janvier 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Persona 5 Tactica

Les fans de la célèbre série Persona pourront découvrir son prochain volet, Persona 5 Tactica, à la Paris Games Week 2023 !

Nouveaux venus comme vétérans des RPG de stratégie sont les bienvenus et pourront trouver le niveau de difficulté qui leur convient le mieux.

Persona 5 Tactica sortira le 17 novembre 2023 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Persona 5 Tactica sera également disponible sur le Xbox Game Pass dès son lancement.

Persona 3 Reload

Également dans la série Persona, Atlus est fier de vous présenter un nouvel aperçu du remake de son RPG phare, Persona 3 Reload !

Immiscez-vous dans la peau d'un nouvel élève poussé vers un destin inattendu alors qu'il découvre l'existence d'une heure « cachée » entre un jour et le suivant... Éveillez un pouvoir irréel et percez les mystères de Tartare. Combattez pour vos amis et laissez à tout jamais votre empreinte dans leur mémoire.

Persona 3 Reload sortira le 2 février 2024 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Sonic Superstars

Votre hérisson bleu préféré sera également présent à la Paris Games Week 2023 avec Sonic Superstars !

L'heure est venue de se lancer dans une toute nouvelle expérience avec Sonic et ses amis Tails, Knuckles et Amy Rose ! Les plus nostalgiques redécouvriront la licence de leur enfance grâce aux mouvements, aux niveaux ou encore aux commandes de Sonic, avec la modernité d'un monde en 3D.

Sonic Superstars sortira le 17 octobre 2023 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, PlayStation 5 et PlayStation 4.