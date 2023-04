Focus Entertainment : l'éditeur français grandit encore avec le rachat de Dovetail Games (Train Simulator)

Deck13 Interactive, Streum On Studio, DotEmu, Douze Dixièmes et dernièrement BlackMill : Focus Entertainment est en train de se constituer un beau parc de studios pour assurer son avenir. Il vient d'ailleurs d'annoncer un nouveau rachat, qui concerne cette fois un studio britannique, Dovetail Games.

Fondée en 2008 à Chatham, la société est derrière de nombreux jeux de simulation comme Euro Fishing, Dovetail Games Flight School, Flight Sim World et Train Sim World, mais est surtout connue pour sa série RailWorks aka Train Simulator. Il a récemment commencé explorer de nouveaux horizons avec CATAN - Console Edition, adaptation du célèbre jeu de société. Le montant du rachat n'a pas été explicité, mais il permettra dans tous les cas à Dovetail d'étendre sa force de frappe à travers le monde.

« Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir les équipes talentueuses et passionnées de Dovetail Games au sein du groupe Focus », a déclaré Sean Brennan, PDG de Focus Entertainment. « Le studio et ses licences sont un très bon choix pour nous et un complément digne de la gamme et de la stratégie de Focus, avec des jeux de simulation uniques, convaincants et complets appréciés par les joueurs du monde entier. »

Jon Rissik, PDG de Dovetail Games, poursuit : « Dès notre première rencontre avec Sean et l’équipe talentueuse de Focus, il était clair que nous partagions beaucoup de points communs, notamment une passion profondément enracinée pour les jeux de simulation, un engagement à offrir des expériences engageantes et enrichissantes à nos clients et un ensemble de valeurs sous-jacentes qui responsabilisent nos employés et soutiennent leur parcours professionnel. En tant qu’entreprise, nous sommes ambitieux et nous pensons que la puissance d'édition et de distribution de Focus amplifiera nos propres talents en tant qu’éditeur numérique, nous permettant de nous développer sur des marchés clés tels que l’Amérique du Nord avec un accès à un réseau plus large de ressources et de nouvelles opportunités de monétisation. Je suis extrêmement fier de l’entreprise et des marques fortes que nous avons construites au cours des 14 dernières années et j’ai hâte de rejoindre la confédération d’entrepreneurs de Focus Entertainment. »