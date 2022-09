Focus Entertainment annonce le rachat de la majorité de BlackMill Games (WWI Verdun, Tannenberg et Isonzo)

Focus Entertainment veut lui aussi assurer son avenir en achetant des studios prometteurs. Il a ainsi déjà sous son aile Deck13 Interactive, Streum On Studio, DotEmu et depuis peu Leikir Studio. Il va désormais récupérer un sixième studio, dans lequel il sera simplement détenteur d'une majorité et non de la totalité des actifs.

L'éditeur français vient en effet d'annoncer qu'il avait signé un accord pour racheter à M2H 66,67 % du capital de WW1 Game Series B.V, désormais connu sous le nom de BlackMill Games, une équipe néerlandaise d'une quinzaine de personnes à qui nous devons les jeux sur la Première Guerre mondiale WWI Verdun, Tannenberg et Isonzo, qui sort d'ailleurs ce 13 septembre sur PC et consoles. Jos Hoebe, l'actuel directeur du studio, a choisi de conserver les 33,33 % du capital pour continuer à diriger son entreprise sereinement.

« Cette acquisition constitue une excellente nouvelle franchise dans le portefeuille de Focus Entertainment et sa fédération de talents. Le studio, qui a déjà démontré son ADN et sa forte identité, dispose d'une solide expertise pour proposer des expériences FPS en multijoueur aussi immersives qu’authentiques. La franchise WW1 Game Series est l'une des références des jeux de tir prenant comme toile de fond la Première Guerre mondiale » déclare Christophe Nobileau, Président de Focus Entertainment. « Nous nous réjouissons de travailler avec Jos et son équipe pour continuer de proposer de nouvelles expériences uniques. »

« Je suis fier et impatient d'assister à la sortie prochaine d'Isonzo, et au début de la collaboration avec les équipes de Focus Entertainment, un partenaire plus expérimenté qui saura faire grandir la série pour qu'elle entre dans l'histoire. La série WW1 Games bénéficiera sans aucun doute de l'expérience de Focus dans le domaine des FPS. » annonce Jos Hoebe, CEO de BlackMill Games. « Les fans de nos jeux peuvent s'attendre au même dévouement et à la même passion qui nous anime ces dix dernières années avec Verdun et Tannenberg, mais élevés à de nouveaux sommets avec Isonzo et ce partenariat. »

« C'est une période passionnante avec cette acquisition, le lancement d'Isonzo et l'opportunité de nous concentrer pleinement sur notre nouvelle aventure avec M2H », ajoute Matt Hergaarden de M2H. « Nous savons que la franchise WW1 Game Series profitera des compétences réunies de Jos et de Focus Entertainment et nous sommes convaincus qu'ils parviendront à la faire grandir ensemble. Bien que nous soyons impatients de commencer à travailler sur notre futur projet, nous veillerons à transmettre nos connaissances et notre expertise au cours de l'année à venir afin que la transition se fasse en douceur. Nous sommes impatients de voir ce que les nouveaux propriétaires vont apporter à la franchise WW1 Game Series. »