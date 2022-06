Isonzo : date de sortie et bande-annonce pour le FPS en Italie

M2H et Blackmill Games continuent sur leur lancée avec les jeux multijoueurs nous ramenant sur les fronts de la Première Guerre mondiale. Après Verdun et Tannenberg, direction l'Italie avec Isonzo, un titre dévoilé il y a maintenant plus d'un an et qui refait parler de lui cette semaine.

Isonzo a en effet droit à une nouvelle bande-annonce, qui dévoile la date de sortie. Sortez les agendas, Isonzo arrivera le 13 septembre 2022 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le titre nous emmènera donc le long du fleuve Isonzo et dans les Alpes, avec un mode Offensive permettant de participer à des assauts à l'aide d'un tas outils et stratégies et d'incarner six classes de personnages basés sur des rôles historiques.

Combats en montagne : les assauts sur fortifications, les combats dans des villes en ruines et les traversées de rivières ne sont qu'une partie des défis que vous devrez relever pour prendre le contrôle de nombreuses positions ennemies.

: les assauts sur fortifications, les combats dans des villes en ruines et les traversées de rivières ne sont qu'une partie des défis que vous devrez relever pour prendre le contrôle de nombreuses positions ennemies. FPS multijoueur tactique : choisissez votre rôle et votre équipement avec soin pour survivre aux combats en altitude : incarnez un sniper pour éliminer les ingénieurs ennemis avant qu'ils ne coupent votre fil barbelé, utilisez des grenades à fusil pour détruire les mitrailleuses lourdes ennemies et bien plus encore.

: choisissez votre rôle et votre équipement avec soin pour survivre aux combats en altitude : incarnez un sniper pour éliminer les ingénieurs ennemis avant qu'ils ne coupent votre fil barbelé, utilisez des grenades à fusil pour détruire les mitrailleuses lourdes ennemies et bien plus encore. Gameplay fidèle à la Première Guerre mondiale : un mode Offensive basé sur de véritables batailles et concentré sur les défis uniques du combat alpin. Combattez avec plus de 30 armes de la Première Guerre mondiale, du gaz moutarde et d'intenses barrages d'artillerie.

: un mode Offensive basé sur de véritables batailles et concentré sur les défis uniques du combat alpin. Combattez avec plus de 30 armes de la Première Guerre mondiale, du gaz moutarde et d'intenses barrages d'artillerie. Façonnez votre victoire : posez du fil barbelé, des périscopes de tranchée et bien plus ! Que vous soyez à couvert ou à l'attaque, façonner le champ de bataille à votre avantage sera la clé de la victoire.

: posez du fil barbelé, des périscopes de tranchée et bien plus ! Que vous soyez à couvert ou à l'attaque, façonner le champ de bataille à votre avantage sera la clé de la victoire. Les visages de la guerre : appropriez-vous chaque classe à l'aide d'une variété d'uniformes, d'accessoires et de casques historiquement fidèles. Vous pouvez même choisir une moustache parmi les styles les plus célèbres de l'époque !

: appropriez-vous chaque classe à l'aide d'une variété d'uniformes, d'accessoires et de casques historiquement fidèles. Vous pouvez même choisir une moustache parmi les styles les plus célèbres de l'époque ! Atmosphère authentique de la Première Guerre mondiale : une fidélité jusque dans les moindres détails, des cartes aux armes, en passant par la musique et les uniformes. Combattez pour le Royaume d'Italie ou la double monarchie austro-hongroise.

En plus de la vidéo, vous pouvez retrouver des images sur la seconde page, et précommander Isonzo: Italian Front Deluxe Edition à 45,90 € sur Amazon.