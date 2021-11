Devolver Digital annonce le rachat de 3 studios et son entrée en bourse, Sony Interactive Entertainment en investisseur ?

Fondé en 2009 à Austin au Texas, Devolver Digital est passé du statut d'éditeur un peu fou distribuant des projets indés originaux à acteur incontournable de l'industrie au catalogue varié. Ce nouveau statut lui permet de multiplier les jeux et les réussites, et de voir encore plus grand pour l'avenir. D'ailleurs, il fait un pas de plus dans la cour des grandes cette semaine en annonçant son entrée en bourse au London Stock Exchange, la société possédant aussi des locaux à Londres. Au lancement sur l'Alternative Investment Market ce matin, sa valeur était estimée à 694,6 millions de livres (environ 813 millions d'euros), faisant de l'entreprise étasunienne celle avec le plus gros capital du LSE.

Devolver ne passe pas dans les mains d'investisseurs externes pour autant, car les employés restent actionnaires majoritaires et donc décisionnaires. NetEase, qui possédait une partie du capital de la société, conserve son investissement, mais d'autres partenaires ont aussi pu mettre de l'argent dans l'entreprise. D'après GamesIndustry, ce serait le cas de Sony Interactive Entertainment, qui aurait acquis 5 % du capital boursier. Simplement intéressement financier ou collaboration en vue ?

Sinon, l'éditeur en profite pour annoncer que, après Croteam, trois autres studios ont été achetés récemment et rejoignent la grande famille Devolver Digital : Dodge Roll (Enter the Gungeon), Nerial (Reigns, Card Shark) et FireFly Studios (Stronghold).

En 2009, une poignée d'entre nous se sont assis à Austin, au Texas, pour lancer un nouveau label de jeux vidéo qui embrasserait le fun dans les jeux vidéo et ne le lâcherait jamais. Le label inviterait des développeurs du monde entier à s'associer à une équipe de passionnés dont le seul objectif est de faire de leur vision artistique une réalité.

Depuis lors, nous aimons penser que nous avons fait exactement cela. Devolver Digital s'est développé à bien des égards depuis cette première réunion autour d'une table de pique-nique et de bières, mais notre équipe est toujours déterminée à mettre en avant des jeux intéressants et inhabituels et à aider les développeurs et amis de Devolver à réaliser leurs rêves.

Aujourd'hui, nous sommes devenus une société cotée en bourse. À première vue, cela peut certainement ressembler à un départ d'un groupe d'amis qui lance un label, mais c'est vraiment une sorte de validation pour notre équipe et nos partenaires. Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons accompli au cours de la dernière décennie, et nous croyons sincèrement que cela nous rendra encore meilleurs.

Les employés de Devolver Digital sont toujours les propriétaires majoritaires de l'entreprise - de ceux d'entre nous lors de cette première réunion de table de pique-nique à ceux qui ont rejoint cette année, tout le monde chez Devolver Digital possède une participation dans l'entreprise, son futur, et son futur futur.

Alors qu'est-ce que cela signifie pour votre sixième éditeur de jeux préféré ? Cela signifie que Devolver Digital sera en mesure de continuer à investir dans tous les jeux sur lesquels nous travaillons actuellement, de s'associer à de nouveaux jeux que nous n'avions pas pu envisager auparavant, et d'ajouter à notre équipe plus de personnes talentueuses avec lesquelles nous aimons travailler dans notre cadre de professionnels accomplis du jeu vidéo.

Ce dernier point est important - au cours de la dernière année, nous avons ramené nos partenaires et amis de longue date Croteam (Serious Sam, The Talos Principle), Dodge Roll (Enter the Gungeon), Nerial (Reigns, Card Shark) et FireFly Studios (série Stronghold) dans les bras forts, mais doux de Devolver Digital. Ces développeurs et notre équipe ont regardé vers l'avenir et ont vu que nous travaillerions ensemble pour toujours, alors nous les avons acquis avec amour, principalement pour qu'ils passent plus de temps avec nous. Les jeux et les expériences que ces quatre studios ont prévus sont incroyables et chacun conserve sa pleine autonomie créative qui lui est offerte tout au long de notre relation. Pas de plans spécifiques pour Enter the Gungeon 2, mais soyez assurés que nous leur avons demandé plus d'une fois.

L'équipe de Devolver Digital est éternellement reconnaissante pour le soutien que vous nous avez apporté et les développeurs qui nous ont fait confiance en tant que partenaires, et nous sommes plus que ravis de ce que l'avenir nous réserve. Nous sommes tous encore assis à une table de pique-nique en train de parler de jeux vidéo, c'est juste une plus grande table de pique-nique. Oh, et s'il vous plaît achetez Inscryption.