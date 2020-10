Devolver Digital rachète Croteam (Serious Sam, The Talos Principle)

Depuis 2011, Devolver Digital édite les jeux développés par Croteam, à savoir The Talos Principle et des opus de la franchise Serious Sam, le quatrième volet est d'ailleurs sorti tout récemment. L'entente entre les deux studios est visiblement au beau fixe, car Devolver Digital vient de racheter Croteam.

L'éditeur explique sur son site officiel, avec humour évidemment, que ce rapprochement va permettre à Croteam de se concentrer sur ses prochains projets comme The Talos Principle 2, d'autres jeux Serious Sam et une nouvelle licence, tout en laissant au studio croate une totale liberté créative dans le développement de ses titres. En clair, il ne va pas y avoir de gros changements pour les joueurs.

