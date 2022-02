Inflexion Games : le studio d'Aaryn Flynn derrière Nightingale racheté par le géant Tencent

Drôle de départ que celui du jeune studio Inflexion Games. D'abord ouverte sous le nom de Improbable Edmonton en 2018, la société d'Aaryn Flynn, ancien general manager de BioWare, œuvrait pour le compte de la nouvelle entité dédiée aux jeux multijoueurs Improbable. Elle a été rebaptisée Inflexion Games il y a quelques mois, avant d'annoncer son premier projet aux Game Awards 2021 : Nightingale.

L'histoire du studio s'emballe avec l'annonce inattendue de son rachat par Tencent, géant du divertissement vidéoludique chinois en train de conquérir le marché international. Improbable semble très satisfait de voir son poulain prendre son envol, car c'est lui qui a communiqué le premier sur cette transaction au montant resté secret, expliquant qu'il veut désormais se concentrer sur des technologies liées au métavers. Aaryn Flynn continuera à mener librement son équipe depuis Edmonton au Canada et Nightingale sera édité par le label haut de gamme de Tencent, Level Infinite.

« Comme annoncé fin janvier, pendant que nous concentrons nos efforts sur l'accélération du métavers, nous souhaitons assurer que les jeux développés par nos studios internes bénéficient du soutien d'éditeurs ayant fait leurs preuves dans la mise sur le marché de jeux. Nous n'aurions donc pas pu espérer trouver un meilleur partenaire que Tencent pour Inflexion Games et Nightingale », a déclaré le PDG d'Improbable, Herman Narula. « Nous avons hâte de continuer notre collaboration avec Aaryn Flynn et l'équipe d'Inflexion Games afin qu'ils explorent le potentiel de nos offres technologiques pour Nightingale et d'autres projets. »

« L'équipe très talentueuse d'Inflexion Games a fait ses preuves dans le développement d'univers attrayants qui allient action captivante avec gameplay d'exception. Les premiers avis sur Nightingale ont été incroyablement positifs et nous sommes impatients de soutenir Inflexion dans la réalisation de sa vision pour ce titre et les prochains », a déclaré Pete Smith, vice-président des partenariats pour Tencent Games Global.

« C'est un privilège de travailler avec la famille Tencent », a déclaré Aaryn Flynn, PDG d'Inflexion Games. « Les solides connaissances et la grande expertise des équipes mondiales de Tencent ainsi que leur volonté de préserver l'indépendance et l'esprit créatif de notre équipe représentent une opportunité de collaboration inestimable. Nous sommes impatients de travailler ensemble sur le lancement de l'accès anticipé de Nightingale qui arrivera plus tard dans l'année. »