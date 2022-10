Limbic Entertainment : Bandai Namco désormais actionnaire majoritaire du studio

Studio allemand surtout connu pour quelques opus de la franchise Might and Magic et Tropico 6, édité par Kalypso Media, Limbic Entertainment développe actuellement Park Beyond, un jeu de gestion de parcs d'attractions dévoilé lors de la gamescom 2021 et attendu l'année prochaine.

Le titre est cette fois édité par Bandai Namco et il semble que la collaboration entre les deux studios se passe très bien. Déjà actionnaire minoritaire du développeur, Bandai Namco annonce aujourd'hui qu'il est maintenant actionnaire majoritaire de Limbic Entertainment. L'objectif de l'éditeur est de s'étendre en dehors du Japon. Arnaud Muller, CEO de Bandai Namco Europe, rajoute :

Cet investissement est bien plus qu'une décision stratégique pour Bandai Namco. Avec Stephan Winter, Alexander Frey et leurs équipes, nous partageons les mêmes valeurs et la même passion pour les jeux. Depuis 3 ans, nous travaillons ensemble à la création de nouvelles IP. Le premier jeu Park Beyond sortira en 2023, mais il y a beaucoup plus à venir. Cet investissement n'est que la continuité de notre relation existante, et nous aiderons Limbic à devenir la nouvelle référence dans les jeux de stratégie et de simulation.

L'éditeur explique que Limbic Entertainment pourra bénéficier de toute son expertise « en matière de back-office, d'édition et de distribution », de quoi ravir Stephan Winter, cofondateur et PDG du studio de développement :

Avec Bandai Namco, nous sommes très chanceux d'avoir un partenaire qui partage nos objectifs, nos valeurs et notre engagement à développer des titres incroyables. Travailler ensemble à renforcer la confiance et le respect mutuel qui caractérisent notre relation. Solidifier ce lien nous donne l'occasion de grandir - de planifier de manière encore plus ambitieuse et de faire passer Limbic Entertainment au niveau supérieur.

Attendu en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Park Beyond sera donc la première collaboration entre Limbic et Bandai Namco, d'autres jeux de stratégie et de gestion suivront après. D'ici là, vous pouvez retrouver Tropico 6 à 35,99 € sur Gamesplanet.