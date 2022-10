Reflector Entertainment (Unknown 9: Awakening) va développer un jeu d'une licence connue pour Bandai Namco

Reflector Entertainment est un studio fondé par Alexandre Amancio, directeur d'Assassin's Creed Revelations et Unity. Il a dévoilé lors de la gamescom 2020 Unknown 9: Awakening, un projet cross-média ambitieux avec un jeu d'action et d'aventure narratif à la troisième personne.

Un titre impressionnant qui a tapé dans l'œil de Bandai Namco, qui sera éditeur d'Unknown 9: Awakening et qui a été jusqu'à racheter le studio. Pour faire quoi ? Eh bien, pour développer des jeux, bien évidemment ! Bandai Namco annonce aujourd'hui que Reflector Entertainment va développer un jeu d'une de ses licences déjà connues, laissant pas mal de choix : Pac-Man, Ridge Racer, Time Crisis, Tekken, SoulCalibur, Dark Souls, Ace Combat, Tales of, Little Nightmares, il y a l'embarras du choix, même s'il vaut mieux s'attendre à un titre d'action et d'aventure à la troisième personne comme les Assassin's Creed et Unknown 9: Awakening.

Marc Andre Séguin devient au passage manager général de Reflector Entertainment et sera responsable de l'équipe en charge de la vision stratégique du studio. Christophe Rossignol devient quant à lui directeur créatif et Emilie Constantineau est désormais directrice du département talent et culture. Le studio recrute aussi, notamment un chef des technologies, un producteur exécutif, un artiste de niveau, un programmeur d’outils, un artiste VFX et un artiste technique. Hervé Hoerdt, CEO du studio, déclare :

C’est une évolution organique et planifiée en amont pour Reflector Entertainment qui a su s’imposer comme un atout majeur au sein du groupe. Si Reflector fait partie de la famille Bandai Namco Europe, c’est parce que nous avons une vision commune du divertissement et de l’avenir de l’industrie. Nous avons tous hâte de voir ce que l’équipe va réaliser avec ce nouveau défi.

Marc André Séguin, directeur général de Reflector Entertainment, rajoute :

Je suis ravi d’avoir participé à solidifier l’équipe et la feuille de route Talent et Culture durant les dernières années. Nous avons renforcé plusieurs aspects de notre fonction avec l’objectif de préparer le studio pour une belle croissance. Je suis fier de contribuer à cette culture de succès collectif qui s'instaure entre collègues et je suis très reconnaissant de la confiance accordée par Reflector et Bandai Namco Europe. J’ai hâte de contribuer à propulser le studio vers la prochaine étape de notre plan d'affaires.

Bien évidemment, tous les yeux sont d'abord tournés vers Unknown 9: Awakening, attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver des jeux de Bandai Namco sur Gamesplanet.