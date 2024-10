Fortnite : Epic Games rembobine le film de son histoire avec de premiers teasers du Chapitre 2 : Remix

Le 3 décembre 2023, Epic Games lançait le Chapitre 5 du Battle Royale de Fortnite, marquant le point de départ d'une nouvelle ère pour le jeu avec l'inclusion des expériences diversifiées que sont Rocket Racing (désormais sous assistance respiratoire...), LEGO Fortnite et Fortnite Festival, puis par la suite Fortnite Recharge. Eh bien, il ne reste désormais plus que quelques jours avant qu'il ne prenne fin. Oui, la conclusion des Cauchemars 2024 marquera également celle de la Saison 4 Jugement fatal. Le traitement réservé à Fatalis / Doom n'a clairement pas été glorieux, battu trop rapidement, et nous ne savons pas si une dernière fulgurance aura lieu en guise de bouquet final, mais un évènement est clairement prévu, qui pourrait prendre place à Restored Reels. En effet, la mise à jour 31.41 de ce vendredi a encore modifié un peu l'île, retirant notamment toutes les décorations d'Halloween de ce point d'intérêt... qui est désormais bien désert. Avec son écran géant et son théâtre faisant office de cinéma en plein air, il pourrait s'agir de la simple diffusion d'une cinématique. Deux pods d'armurerie de Stark proches du lieu ont été désactivés, désormais fermés et cloués au sol, tandis que les lames à l'intérieur du Nitrodome ont été retirées et les flammes éteintes. Même s'il s'agit sans doute d'une mesure afin de ne pas impacter les performances lors de l'évènement, cela donne l'impression d'un retour à un temps de paix à travers la carte d'Helios, avant que nous la quittions pour Apollo.

Si vous êtes familiers avec ce nom, nous parlons bel et bien de la map du Chapitre 2 de Fortnite qui avait fait suite à la Fin en octobre 2019 et marquait un renouveau pour le jeu. Le leak de la roadmap au printemps montrait clairement un retour des trois premières saisons de ce dernier pour le mois de novembre à l'instar de Fortnite OG l'an dernier, servant de transition avant le Chapitre 6. Nous en avons désormais la certitude puisque quatre vidéos teaser ont été diffusées, ainsi que le visuel ci-dessus, révélant le nom de ce court intermède et les skins de son Passe de combat, entre autres.

Avec le Chapitre 2 : Remix de Fortnite, il devrait donc y avoir cinq tenues inspirées de personnages de cette époque, certaines en fusionnant deux entre eux pour des résultats assez surprenants. Le maître-mot teasé par les émojis et inscrit dans la vidéo, c'est le rewind ou rembobinage en français, qui s'accorde bien avec l'aspect visuel façon vieilles cassettes. Des séquences des bandes-annonces de l'époque sont ainsi reprises, jouées à l'envers et altérées.

Nous y découvrons ainsi une apparence fusionnant TNTina (C2S2) avec ce qui semble être Océane (C2S3). La partie « 8-Ball » d'Octuple VS Scratch (C2S1) se déclinera désormais sous une variante jaune et noire déjà baptisée « 1-Ball » par les joueurs. Autre fusion, celle de l'Agent du Chaos (C2S1 en boutique) avec la partie toxique de Panacée VS Toxine (C2S1) avec qui il partageait déjà le masque à gaz. Plus délirant, le seul et unique Midas (C2S2) va être mélangé à Miaousclé (C2S2). Epic ne pouvait clairement pas passer à côté d'une opportunité de ramener une fois de plus ces personnages populaires sur le devant de la scène. Enfin, la cinquième skin sera un mix entre Guff (C2S2 en boutique) et Skye (C2S2). Clairement, les fans de la Saison 3 de l'époque et sa carte en partie sous les eaux n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent.

Tout cela nous laisse avec pas mal de questions en tête quant aux justifications scénaristiques de ce beau bazar, le Chapitre 5 étant une toute autre ligne temporelle ayant servi à mettre de côté ce qu'avait fait Donald Mustard avant son départ, où le Point Zéro n'existe à priori plus. Sauf que vous noterez qu'à chaque fois, un papillon de réalité est présent, provenant de base de ce dernier.

Par ailleurs, sachez qu'une nouvelle map pour Fortnite Recharge devrait être déployée avec l'arrivée du Chapitre 2 : Remix, ainsi que la prochaine saison de Fortnite Festival.

