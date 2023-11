Netflix Games s'offre trois Grand Theft Auto pour bien finir l'année, les abonnés vont adorer

Ces dernières années, Netflix a fortement investi dans le domaine du jeu vidéo en rachetant des studios pour son label Netflix Games, en recrutant des grands noms du domaine, en collaborant avec d'autres studios pour développer ses licences à l'instar de Stranger Things VR, dont la sortie a été reportée, et en proposant de très bons jeux à ses abonnés, jouables via iOS et Android. C'est ce dernier cas de figure qui nous intéresse à présent, puisqu'une grosse annonce a été effectuée cette semaine. En effet, ce sont trois jeux cultes pour toute une génération de joueurs qui vont être ajoutés le 14 décembre prochain et qui sont signés Rockstar Games. Oui, Netflix s'est payé Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

???? GROSSE ANNONCE ????



GTA III, Vice City et San Andreas arrivent dans les Jeux Netflix sur mobile le 14 décembre. pic.twitter.com/vtVN2gePZI — Netflix France (@NetflixFR) November 29, 2023

Les joueurs disposant d'un abonnement à Netflix pourront donc profiter de GTA III, Vice City et San Andreas sans frais supplémentaires d'ici peu. Vous trouverez ci-dessous les liens de téléchargement et des visuels en page suivante.

Grand Theft Auto III - The Definitive Edition (iOS / Android)

(iOS / Android) Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition (iOS / Android)

(iOS / Android) Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition (iOS / Android)

Le mois de décembre sera donc placé sous le signe de la licence de Rockstar, rien de mieux pour célébrer les 25 ans du studio. Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux Netflix sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

