Netflix : les sorties de juin 2023 dévoilées, un mois riche en nouveautés !

C'est un mois particulièrement chargé qui attend les abonnés à Netflix, car il y aura du lourd en juin ! Entre l'arrivée à une date encore indéterminée de la suite de Black Mirror (dont plusieurs titres d'épisodes ont été dévoilés), le début de la saison 3 de The Witcher, la fin de Manifest ou encore la suite d'Outlander, les amateurs de séries ne devraient pas s'ennuyer. Côté longs-métrages, ce sera explosif avec l'inédit Tyler Rike 2 des frères Russo (Avengers: Endgame) et Birds of Prey. Enfin, côté animation, vous retrouverez notamment du Black Clover, ainsi que de nouveaux épisodes de Human Resources et les plus récents de Rick et Morty. Skull Island, tout juste daté au 22 juin, ne figure pas dans la liste communiquée, à voir s'il sera proposé en France dans les prochaines semaines ou non.

La liste non exhaustive des sorties françaises en juin 2023 fournie par Netflix est à retrouver ci-dessous.

1er juin The Days - Sur la centrale nucléaire de Fukushima

New Amsterdam - Saison 3

The Alpinist (2020) 2 juin Valeria - Saison 3

Manifest - Partie finale

Vortex - Avec Tomer Sisley

Belfast (2021) - Par Kenneth Branagh, avec Caitriona Balfe et Jamie Dornan

3 juin Les Gazelles (2014) - Avec Camille Chamoux et Audrey Fleurot 6 juin Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn (2020) - Avec Margot Robbie et Mary Elizabeth Winstead 7 juin Arnold - Sur Arnold Schwarzenegger

Love is Blind : Brésil - Saison 3 8 juin Tour de France : Au cœur du peloton - Par les producteurs de Formula 1 : Pilotes de leur destin

Mes premières fois - Saison 4 9 juin Human Resources - Saison 2

Ce monde ne m'aura pas - Tiré de l'univers Zerocalcare

La Traque dans le sang - Avec Lee Sang-Yi

10 juin Rick et Morty - Saison 6 14 juin Notre planète II 15 juin Rock'n Roll (2017) - Par et avec Guillaume Canet, avec Marion Cotillard

Adolescentes (2019) - Par Sébastien Lifshitz

Les rebelles de la forêt 3 et 4 16 juin Tyler Rake 2 - Réalisé par Sam Hargrave, produit par les frères Russo, avec Chris Hemsworth

Black Clover : l'épée de l'empereur-mage

17 juin Outlander - Saison 7, partie 1

19 juin Break Point - Partie 2 21 juin Mauvaises herbes (2018) - Par et avec Kheiron ainsi que Catherine Deneuve 23 juin À travers ma fenêtre : l'amour pour horizon

Catching Killers - Saison 3

C'est tout pour moi (2017) - Par et avec Nawell Madani

25 juin Titans - Saison 4 28 juin Run Rabbit Run - Avec Sarah Snook 29 juin The Witcher - Saison 3, Volume 1

Le Pavillon des hommes - Adapté du manga de Fumi Yoshinaga

30 juin Nimona - Basé sur le roman graphique de Noëlle Stevenson

Non daté Black Mirror - Saison 6 Autre Vinland Saga - Saison 2, tous les lundis

