JCC Pokémon Pocket nous donne rendez-vous dans La Clairière d'Évoli pour un booster aux cartes à croquer

Il n'y a clairement plus de quoi faire les surpris, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket enchaîne les extensions à un rythme mensuel et ne va clairement pas s'arrêter. Après Gardiens Astraux (A3) et Crise Interdimensionnelle (A3a) faisant la part belle aux créatures d'Alola et Ultra-Chimères, nous étions naturellement intrigués par ce qu'allait bien pouvoir proposer DeNA et The Pokémon Company avant le prochain gros morceau, puisque Réjouissances Rayonnantes (A2b) avait introduit des cartes avec une rareté chromatique. Eh bien, c'est un autre élément favori des fans de la licence qui va être utilisé pour nous faire craquer, les Évolitions !

Le prochain booster à thème se nomme La Clairière d'Évoli (A3b), ou Eevee Grove en anglais, et sera disponible la semaine prochaine, le jeudi 26 juin à 8h00. Sans surprise, nous retrouverons donc ses huit évolutions que sont Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Phyllali, Givrali et Nymphali, certains avec des déclinaisons ex. Est-ce que tous y auront droit ? Sans doute pas à en croire les premiers visuels. Grande nouveauté, le Talent Volivolution permettra à Évoli-ex d'évoluer, de quoi proposer des stratégies intéressantes. Pour les accompagner, la Dresseuse Pania de Paldea sera présente, de même que l'objet Sac Évoli, dont le deuxième effet va sans doute être pas mal utilisé.

Évidemment, il y aura d'autres Pokémon, ce serait un peu compliqué autrement. Sucroquin, et donc forcément Cupcanaille, Crèmy et Charmilly vont notamment donner quelques caries à nos adversaires avec leurs attaques complémentaires Saupoudrage Sucré et Avalanche Sucrée, cette dernière risquant de faire très mal. Pour le reste, il y aura toujours de la nouveauté côté couverture de portfolio et cadre expo.

Vous pouvez retrouver des visuels des nouveautés en page suivante. La prochaine fois, ce sera très certainement lors du Pokémon Presents que nous découvrirons le booster A4.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac si jamais le votre ne permet pas de faire tourner l'application.