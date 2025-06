Persona 4 Revival et Stranger Than Heaven vont se faire désirer, SEGA fait le point sur son planning de sorties

Ces derniers jours, SEGA SAMMY a mis en ligne un document Management Meeting 2025 contenant de nombreuses informations dignes d'intérêt, dont les chiffres de ventes de certains de ces jeux, bien que nous n'aurions pas dû pouvoir y accéder. En plus de ça, un calendrier de ses plans de sorties vidéoludiques sur trois ans a été dévoilé. Notez que FY2026 désigne la période actuelle s'étalant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. En plus de RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army qui vient de paraître, il y aura évidemment Sonic Racing: CrossWorlds fin septembre. Après l'annulation de Football Manager 25, qui aurait dû voir le jour en fin d'année dernière, un nouvel épisode est bel et bien prévu pour cet automne, avec une « amélioration significative de la qualité » en reprenant les assets prévus pour ce dernier. Divers jeux sont aussi attendus sur Switch 2, entre autres. Des titres à destination des mobiles vont venir compléter le tout, le lancement global de Persona 5: The Phantom X étant par exemple prévu d'ici quelques jours.

Pour les deux années suivantes, SEGA prévoie de sortir au moins quatre titres principaux par an, avec diverses productions japonaises et des studios européens, dont des licences faisant partie de son héritage. Nous savons par exemple qu'un nouveau Virtua Fighter est en développement auprès de Ryu Ga Gotoku Studio, mais c'est loin d'être tout.

Quant aux deux projets que sont le remake Persona 4 Revival et Stranger Than Heaven (ex Project Century), il ne faut pas les attendre avant la FY2027, soit à partir du 1er avril 2026. Vu le peu ayant été montré pour chacun d'eux à l'heure actuelle, ce n'est guère surprenant. Forcément, les fans de la licence d'Atlus redoutent qu'une arrivée tardive du premier cité retarde d'autant plus l'arrivée de Persona 6, qui sortira donc forcément plus d'une décennie après son prédécesseur.

