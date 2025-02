Fortnite : l'univers de Jujutsu Kaisen fait son retour avec des skins inédites

Les nouveautés se succèdent et ne se ressemblent pas dans la boutique de Fortnite, dont les collaborations sont plus nombreuses que jamais. Alors que nous approchons de la fin de la Saison 1 : Chasseurs de démons du Chapitre 6, qui se terminera le 21 février au matin, c'est à nouveau une œuvre japonaise qui est à l'honneur. Après Kaiju N°8 il y a deux semaines, c'est Jujutsu Kaisen qui fait son retour. Près d'un an et demi après l'évènement Brisez la malédiction ! qui avait introduit Yūji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki et Satoru Gojō dans le jeu d'Epic Games, ce sont cette fois des antagonistes du manga de Gege Akutami dont nous pouvons acquérir les skins, tous apparus dans la saison 2 de l'anime. Au menu, le Roi des Fléaux Ryōmen Sukuna, Mahito et le tueur à gages Tōji Fushiguro. Malheureusement, ce dernier arbore son apparence ressuscitée alors que les fans auraient préféré sa version de base, tel qu'il apparaît dans l'arc Trésor Caché / Mort Prématurée.

Vous trouverez ci-dessous les détails des éléments mis en vente. Notez que les précédentes skins et accessoires feront leur retour cette nuit.

Pack Fléaux meurtriers (3 800 V-Bucks au lieu de 6 900 V-Bucks), disponible jusqu'au 14 février à 00h59, incluant : Toji Fushiguro (1 500 V-Bucks) - Version Fortnite.

(1 500 V-Bucks) - Version Fortnite. Ryomen Sukuna (1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Cuisine démoniaque.

(1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Cuisine démoniaque. Mahito (1 800 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Orbe d'isolement, pioche Lame d'altération absolue.

(1 800 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Orbe d'isolement, pioche Lame d'altération absolue. Nuage aiguisé (800 V-Bucks) - Pioche Nuage flottant aiguisé, accessoire de dos Nuage flottant.

(800 V-Bucks) - Pioche Nuage flottant aiguisé, accessoire de dos Nuage flottant. Emote Flèche de feu (400 V-Bucks).

(400 V-Bucks). Emote Mains hypnotiques (400 V-Bucks).

(400 V-Bucks). Revêtement Lisière du supplice (500 V-Bucks).

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.