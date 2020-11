Bridge Constructor: The Walking Dead, la date de sortie dévoilée avec une bande-annonce

ClockStone Software et Headup Games avaient dévoilé la semaine dernière une longue vidéo de gameplay de Bridge Constructor: The Walking Dead, leur jeu de réflexion basé sur la série télévisée d'AMC. C'était le vidéaste Drae qui avait réalisé cette vidéo en partenariat avec les studios, mais ces derniers sont de retour aujourd'hui avec une bande-annonce plus classique.

Cette nouvelle vidéo de Bridge Constructor: The Walking Dead dévoile la date de sortie du jeu, fixée au 19 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X et S et Nintendo Switch. Les studios ont choisi le jour du lancement de la PS5 en Europe, et pourtant, cette version doit arriver « peu après », mais rassurez-vous, le passage de la PS4 à la PS5 sera gratuit. Et si vous n'avez pas suivi l'annonce du jeu lors de la gamescom 2020, voici quelques points à retenir :

AMC’s The Walking Dead rencontre Bridge Constructor ;

Créer des constructions élaborées et des pièges mortels ;

Une intrigue captivante mettant en scène de nouveaux visages ainsi que des personnages et véhicules emblématiques de la série ;

De nombreux niveaux casse-têtes remplis de rôdeurs ;

Utilisez des éléments déplaçables et des explosifs pour attirer les rôdeurs vers leur perte ;

Sauvez vos survivants et écrasez les hordes de morts-vivants ;

Une physique « ragdoll » violemment drôle.

Les studios ne sont pas à leur coup d'essai, la franchise Bridge Constructor compte déjà trois épisodes, dont un cross-over avec Portal, la trilogie est vendue 14,23 € sur Amazon.fr.