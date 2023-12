The Walking Dead: Betrayal déçoit, une décision radicale prise par les développeurs

Cet été, Other Ocean Interactive dévoilait The Walking Dead: Betrayal, un jeu de coopération et de « tromperie sociale » qui reprend tous les codes et mécaniques de Project Winter, mais dans un monde post-apocalyptique avec des zombies. Un titre sous licence officiel et édité par Skybound Games lancé en septembre dernier, en Early Access.

Mais si Project Winter arrive encore à séduire des joueurs, ce n'est pas le cas de The Walking Dead: Betrayal, qui a des évaluations « moyennes » sur Steam. Les développeurs ont publié un communiqué récemment afin d'aborder la suite du programme... et il n'y en aura pas. Le 15 décembre prochain, The Walking Dead: Betrayal sera arrêté et supprimé de Steam. Les joueurs vont évidemment être remboursés, Other Ocean Interactive explique :

Après avoir envisagé diverses voies à suivre, et après beaucoup de discussions et de réflexions, Skybound Games et Other Ocean Interactive ont décidé d'arrêter le développement de The Walking Dead: Betrayal. Malgré le travail acharné consacré au jeu, nous n’avons pas réussi à trouver le moyen de créer la communauté dynamique de traîtres que nous avions initialement envisagée. Le 11 décembre, nous commencerons le processus de suppression du jeu de Steam, et à partir du 15 décembre, le jeu sera arrêté. Tous les joueurs ayant acheté le jeu recevront un remboursement complet. Nous fournirons des mises à jour sur les remboursements ici sur Steam et sur TWD: Betrayal Discord. Merci à tous ceux qui ont joué, trahi et donné leur avis ! Votre soutien et votre engagement comptent tout pour nous. Nous sommes impatients de vous proposer d’autres expériences The Walking Dead encore plus impressionnantes à l’avenir.

L'aventure de The Walking Dead: Betrayal aura donc été de très courte durée, espérons que les fans aient un jour droit à un nouveau jeu The Walking Dead qui fait envie. Vous pouvez quand même découvrir The Walking Dead: Destinies à partir de 34,99 € sur Amazon, la Fnac et Gamesplanet.