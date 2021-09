Project Winter tient sa date de sortie sur PS4 et Switch

Other Ocean Interactive a sorti à l'origine Project Winter en mai 2019, alors uniquement sur PC via Steam. Le titre s'est invité sur Xbox One et dans le Xbox Game Pass début 2021, les développeurs avaient alors annoncé que des versions PlayStation 4 et Nintendo Switch verraient également le jour. Rassurez-vous, elles arrivent.

La date de sortie de Project Winter est fixée au 16 septembre 2021 sur PS4 et Switch, et une nouvelle bande-annonce vient d'être diffusée pour l'occasion. Si vous ne connaissez pas le jeu, il s'agit encore d'une réimagination des Loups-Garous de Thiercelieux, où une équipe de huit joueurs doit survivre et s'enfuir d'un environnement enneigé et hostile. Il faut pour cela communiquer par radio afin de trouver des ressources et réparer des structures, mais problème, des traitres se cachent parmi les survivants.

Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir Project Winter sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.