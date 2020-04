Star Wars Episode I: Racer tient sa date de sortie sur PS4 et Switch

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy a fait son grand retour sur nos PS4 et Switch le mois dernier, mais Aspyr et Lucasfilm ont un autre portage dans les cartons. Il s'agit de Star Wars Episode I: Racer, paru sur PC, Nintendo 64 et Dreamcast en 1999 et 2000, et qui est déjà disponible sur Steam et GOG.com depuis 2018.

Star Wars Episode I: Racer avait aussi été confirmé sur PS4 et Switch, mais sans période de lancement à se mettre sous la dent. Il bénéficiera de contrôles améliorés, devenant par exemple jouable avec un seul Joy-Con sur la console de Nintendo. Et c'est par le biais du site officiel de la franchise que nous obtenons l'information qui nous manquait : la fameuse date de sortie.



Star Wars Episode I: Racer sera disponible sur l'eShop et le PlayStation Store à compter du 12 mai 2020. De quoi vous donner envie de repartir sur les circuits de l'univers de Star Wars ?