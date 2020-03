Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy disponible maintenant sur Switch et PS4, détails, poids et images partagés

Petite surprise du jour qui fait plaisir aux fans de Star Wars, un bon classique vidéoludique, datant de 2003, vient de faire son apparition sur Switch et PS4, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy. Le titre est donc disponible sur l'eShop et le PlayStation Store dès maintenant, et pèse 3,6 Go et 3,07 Go de l'autre ; oui, seulement.

En outre, l'éditeur Aspyr partage quelques informations et des images.

Le jeu en ligne multijoueur classique débarque sur Nintendo Switch avec des commandes modernisées. Prenez le contrôle d’un nouvel apprenti prêt à suivre les enseignements de la Force du Maître Jedi Luke Skywalker. Rejoignez jusqu’à 16 joueurs et jouez à six modes multijoueurs en ligne parmi lesquels : Siège, Capture du drapeau, et Chacun pour soi.

Personnalisez votre avatar en choisissant son aspect et son genre avant d’accéder à l’Académie pour apprendre les pouvoirs et les dangers de la Force.

Construisez votre propre sabre laser, du pommeau à la lame. En progressant, découvrez toute la puissance de l’utilisation de deux sabres laser ou le célèbre sabre laser double de Darth Maul.

Interagissez avec de célèbres personnages de Star Wars dans de nombreux lieux mythiques de Star Wars et soyez confronté au choix ultime : lutter pour le bien et la liberté du Côté Lumineux ou suivre la voie de la puissance et du mal du Côté Obscur.

Pour finir, le prix de Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy est à 19,99 € sur Switch et 23,99 € sur PS4. Qui va craquer dans la salle ?