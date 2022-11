Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, la campagne participative pour le portage sur Meta Quest a commencé

Souvenez-vous, c'était en 2002, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast sortait, un must-have à l'époque ! Et voici, un moyen de vous y replonger ou de découvrir ce titre de façon bien plus immersive qu'à l'époque : en réalité virtuelle. Connu pour ses nombreux portages, c'est la Team Beef qui s'en occupe et vient de lancer son crowdfunding sur son Patreon.

La campagne solo complète en cours de développement est disponible dès maintenant sur Steam et le sera plus tard sur Sidequest pour être jouée en autonome sur nos Meta Quest. Comme tous les portages de la Team Beef, celui-ci nécessite l'achat du jeu complet, puis le glisser-déposer des fichiers principaux dans le dossier approprié demandé.

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast est donc vendu au prix de 8,19 € sur Steam, tandis que la Team Beef donne accès aux « versions en cours de développement des portages » aux supporters Patreon pour environ 6,50 $ par mois (vous pouvez vous inscrire et vous désinscrire dans la foulée).

Pour rappel, la Team Beef est le groupe à l'origine d'une série de portages VR de jeux PC emblématiques vers des systèmes PC VR ou autonomes. Les versions précédentes mentionnées sur la page Patreon comprennent le portage de Half-Life (Lambda1VR), Quake 1, 2 et 3, le jeu original Doom, Return To Castle Wolfenstein et même Doom 3. Si Simon Brown a précisé que les Meta Quest sont les seuls à être supportés, « d'autres casques seront pris en charge à l'avenir (sans nécessairement se limiter aux appareils autonomes) ».

Si le Meta Quest 2 vous intéresse toujours, sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.